Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 575 bin 627'ye yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 575 bin 627'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 575 bin 627'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 241 bin 632'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 575 bin 627'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 241 bin 632'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 708 bin 47'ye ulaştı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 887 bin 959 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 72 bin 921'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 23 bin 727 olurken, vaka sayısı ise 907 bin 645'e ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 330 bin 123 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 54 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 7 bin 24 olurken vaka sayısı 317 bin 657'ye yükseldi.

MEKSİKA'DA ÖLÜ SAYISI 35 BİN 491

Meksika'da son 24 saatte 4 bin 685 yeni vaka açıklanırken; 485 kişinin de hayatını kaybettiği raporlandı. Ülkede vaka sayısı toplamda 304 bin 435 olurken, ölü sayısı ise toplamda 35 bin 491 olarak açıklandı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 44 BİN 830

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 303 bin 33 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 406 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 290 bin 133 olarak raporlanırken, can kaybının 44 bin 830'a yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 32'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 32'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 259 bin 652'ye çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 575 bin 627'ye yükseldi - Son Dakika Dünya
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