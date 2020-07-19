Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 604 bin 963'e yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 604 bin 963'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 429 bin 382'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 604 bin 963'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 429 bin 382'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 620 bin 954'e ulaştı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 75 bin 246 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 78 bin 817'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 828 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 77 bin 864'e ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 349 bin 500 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 12 bin 998 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 8 bin 445 olurken vaka sayısı 328 bin 846'ya yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 294 bin 66 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 273'e yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 13 BİN 979'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 13 bin 979'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 271 bin 606'ya çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 604 bin 963'e yükseldi - Son Dakika Dünya
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