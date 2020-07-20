Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 608 bin 999'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 648 bin 325'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 738 bin 99'a ulaştı.
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 99 bin 896 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 79 bin 533'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 514 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 119 bin 307'ye ulaştı.
İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 188'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 273 bin 788'e çıktığı açıklandı.