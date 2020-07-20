Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 608 bin 999'a yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 608 bin 999'a yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 648 bin 325'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 608 bin 999'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 14 milyon 648 bin 325'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 738 bin 99'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 99 bin 896 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 79 bin 533'e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 514 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 119 bin 307'ye ulaştı.

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GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 353 bin 590 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 187 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 8 bin 503 olurken vaka sayısı 330 bin 930'a yükseldi.

AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

Avrupa'da ise İspanya'da vaka sayısı 307 bin 335 olarak belirtilirken ölü sayısı ise 28 bin 420 olarak açıklandı. İngiltere'de vaka sayısı 294 bin 792 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin3 300'e yükseldiği açıklandı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 14 BİN 188'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 14 bin 188'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 273 bin 788'e çıktığı açıklandı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 608 bin 999'a yükseldi - Son Dakika Dünya
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