Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 636 bin 576'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 636 bin 576'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 656 bin 884'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 544 bin 766'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 289 bin 951 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 84 bin 207'ye ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3'üncü ülke olan Hindistan'da virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 645 olurken, vaka sayısı ise 1 milyon 288 bin 130'a ulaştı.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 371 bin 96 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 17 bin 654 olarak rapor edildi. Şili 'de can kaybı yükselerek 8 bin 838 olurken, vaka sayısı 338 bin 759'a yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI Avrupa 'da ise İspanya 'da toplam vaka sayısı 317 bin 246 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 28 bin 429 olarak açıklandı. İngiltere 'de ise toplam vaka sayısı 297 bin 146 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 554'e yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 15 BİN 74'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 15 bin 74'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 284 bin 34'e çıktığı açıklandı.