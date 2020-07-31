Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 676 bin 824'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 676 bin 824'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 481 bin 953'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 10 milyon 941 bin 906'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 634 bin 985 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 155 bin 285'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya 'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 613 bin 789 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 91 bin 377'ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 407 bin 492 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 21 olarak rapor edildi. Şili 'de can kaybı yükselerek 9 bin 377 olurken, vaka sayısı 326 bin 628'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI Avrupa 'da ise İtalya 'da toplam vaka sayısı 247 bin 158 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 132 olarak açıklandı. Almanya 'da şu ana kadar 209 bin 653 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 192 bin kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 212 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 836 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika 'da ise şu ana kadar 68 bin 6 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 513 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere 'de ise toplam vaka sayısı 302 bin 301 olarak raporlanırken, can kaybının 45 bin 999'a yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİN 569'A ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 16 bin 569'a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 301 bin 530'a çıktığı açıklandı.