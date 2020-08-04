Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 697 bin 244'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 697 bin 244'e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 447 bin 723'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 680 bin 369'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, 4 milyon 862 bin 210 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 158 bin 930'a ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'inci ülke olan Brezilya 'da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 751 bin 665 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 94 bin 702'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 7'nci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 433 bin 100 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 19 bin 811 olarak rapor edildi. Şili 'de can kaybı yükselerek 9 bin 707 olurken, vaka sayısı 361 bin 493'e yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI Avrupa 'da ise İtalya 'da toplam vaka sayısı 248 bin 229 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 166 olarak açıklandı. Almanya 'da şu ana kadar 212 bin 320 kişinin enfekte olduğu, bunların arasından 194 bin 700 kişinin iyileştiği ve toplamda 9 bin 232 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 850 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika 'da ise şu ana kadar 70 bin 314 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 17 bin 598 kişinin iyileştiği açıklandı. İngiltere 'de ise toplam vaka sayısı 305 bin 623 olarak raporlanırken, can kaybının 46 bin 210'a yükseldiği açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİN 405'E ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 17 bin 405'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 312 bin 35'e çıktığı açıklandı.