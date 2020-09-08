Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 896 bin 926'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 896 bin 926'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 492 bin 982'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 19 milyon 592 bin 280'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 485 bin 575 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193 bin 534'e ulaştığı bildirildi.