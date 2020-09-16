Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 939 bin 192'ye yükseldi - Son Dakika

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 939 bin 192'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 939 bin 192'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 730 bin 66'ya yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 939 bin 192'ye yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 939 bin 192'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 730 bin 66'ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 544 bin 716'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 788 bin 147 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 200 bin 197'ye ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 384 bin 299 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 133 bin 207'ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 738 bin 20'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 927 olarak rapor edildi.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 23 BİN 453'E ÇIKTI İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 453'e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 407 bin 353'e çıktığı açıklandı.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 603 bin 167'ye, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 4 oldu. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 395 bin 104'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 891'e çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 999'a yükseldiği aktarıldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 939 bin 192'ye yükseldi - Son Dakika Dünya

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