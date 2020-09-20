Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 961 bin 461'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 961 bin 461'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 991 bin 301'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 587 bin 826'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 967 bin 403 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 203 bin 824'e ulaştığı bildirildi.