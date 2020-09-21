Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 965 bin 97'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 965 bin 97'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22'ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 22 milyon 835 bin 563'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 4 bin 768 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 204 bin 118'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya 'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 544 bin 629 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 136 bin 895'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 768 bin 895'e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 31 bin 369 olarak rapor edildi.AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

İspanya'da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 659 bin 334, virüs kaynaklı ölü sayısı 30 bin 495 olarak raporlandı. Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 452 bin 763'e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 285'e yükseldiği aktarıldı.