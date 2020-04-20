Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 165 bin 93 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 165 bin 93 - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 165 bin 93

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 407 bin 697'ye yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 165 bin 93, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 165 bin 93'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 407 bin 697'ye yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 625 bin 405'e çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 20 bin 453'e yükselirken; vaka sayısı da 198 bin 674'e çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 178 bin 972 olurken, 23 bin 660 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 145 bin 742'ye çıkarken; 4 bin 642 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 152 bin 894 kişide virüs tespit edildiği ve 19 bin 718 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 60'a yükselirken, hasta sayısı 120 bin 67 oldu.

ABD'DE VAKA SAYISI 764 BİN 265

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 764 bin 265 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 861 bin 596 test yapıldığı bildirildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 118'E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 118'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 82 bin 211'e çıktığını açıkladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:27 Kaynak: DHA

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