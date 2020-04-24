Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 191 bin 74 - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 191 bin 74 - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 191 bin 74

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 191 bin 74'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 726 bin 195'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 191 bin 74, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 191 bin 74'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 726 bin 195'e yükseldi. Virüsü yenen kişi sayısı da 749 bin 677'ye çıktı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 22 bin 157'ye yükselirken; vaka sayısı da 213 bin 24'e çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 189 bin 973 olurken, 25 bin 549 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 153 bin 129'a çıkarken; 5 bin 575 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 158 bin 183 kişide virüs tespit edildiği ve 21 bin 856 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 738'e yükselirken, hasta sayısı 138 bin 78 oldu.

ABD'DE VAKA SAYISI BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 886 bin 709 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 243 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 4 milyon 775 bin 625 test yapıldığı bildirildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 481'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 481'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 87 bin 26'ya çıktığını açıkladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:33 Kaynak: DHA

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