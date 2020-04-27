Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 207 bin 9'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 207 bin 9'a yükseldi - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 207 bin 9'a yükseldi

14 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 207 bin 9'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 995 bin 757'ye yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 207 bin 9'a yükseldi, System.String[]
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 207 bin 9'a, virüs tespit edilen kişi sayısı 2 milyon 995 bin 757'ye yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı da 881 bin 634'e yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 23 bin 190'a yükselirken; vaka sayısı da 226 bin 629'a çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 197 bin 675 olurken, 26 bin 644 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 157 bin 770'e çıkarken; 5 bin 976 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 162 bin 100 kişide virüs tespit edildiği ve 22 bin 856 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 732'ye yükselirken, hasta sayısı 152 bin 840 oldu.

ABD'DE VAKA SAYISI BİR MİLYONA YAKLAŞIYOR

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 987 bin 322 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 415 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 5 milyon 470 bin 555 test yapıldığı bildirildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 650'YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 710'a ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 90 bin 481'e çıktığını açıkladı.


- Çin
Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 10:01 Kaynak: DHA

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