Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 228 bin 252'ye yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 228 bin 252'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 221 bin 29'a yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise1 milyon 5 bin 79'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 24 bin 275'e yükselirken; vaka sayısı da 236 bin 899'a çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 203 bin 591 olurken, 27 bin 682 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 161 bin 539'a çıkarken; 6 bin 467 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 166 bin 420 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 87 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 97'ye yükselirken, hasta sayısı 165 bin 221 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 5 BİN 957'YE ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 5 bin 957'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 93 bin 657'ye çıktığını açıkladı.