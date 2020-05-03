Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 244 bin 791'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 244 bin 791'e yükseldi - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 244 bin 791'e yükseldi

19 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 244 bin 791'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 484 bin 631'e yükseldi.

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 244 bin 791'e yükseldi, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 244 bin 791'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 3 milyon 484 bin 631'e yükseldi. Dünya genelinde salgından iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 124 bin 290'a ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 25 bin 100'e yükselirken; vaka sayısı da 245 bin 567'ye çıktı.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 209 bin 328 olurken, 28 bin 710 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 164 bin 967'ye çıkarken; 6 bin 812 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 168 bin 396 kişide virüs tespit edildiği ve 24 bin 760 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 131'e yükselirken, hasta sayısı 182 bin 260 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 156'YA ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 156'ya ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 96 bin 448'e çıktığını açıkladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 09:26 Kaynak: DHA


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