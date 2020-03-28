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Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri
6 saat önce
Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştı
Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerin ardı ardına aldığı önlemler ve sokağa çıkma kısıtlamalarının etkisi, drone görüntüleriyle ortaya çıktı. Budapeşte, Rio de Janeiro, Lizbon, Vilnius ve İstanbul'dan çekilen bu görüntüler, salgının şehirler üzerindeki sonuçlarını gözler önüne serdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:44
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