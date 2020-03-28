Son Dakika › Dünya › Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri - Son Dakika Dünya
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle boşalan cadde ve sokakların havadan görüntüleri
6 saat önce
Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştıView on euronews.
Budapeşte'nin ıssız sokaklarından Brezilya'nın bomboş sahillerine; dünyanın cadde ve sokakları belki de hiçbir zaman bu kadar boş kalmamıştıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:48
Son Dakika İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü