Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı

20 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini aştı.

Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 170 bini aştı, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 96'ya, vaka sayısı 2 milyon 471 bin 46'ya ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE GÖRÜLDÜ

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 42 bin 201 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 24 bin 114 ile İtalya, 20 bin 852 ile İspanya, 20 bin 265 ile Fransa, 16 bin 509 ile İngiltere, 5 bin 828 ile Belçika, 5 bin 209 ile İran, 4 bin 632 ile Çin ve 4 bin 706 ile Almanya takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (3 bin 751), Brezilya (2 bin 845), Türkiye (2 bin 140), Kanada (1680), İsveç (1580) ve İsviçre (1429)"

SALGIN 200'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 644 bin 589 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 656 bin 361 vaka bulunuyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları

Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 11:41 Kaynak: AA

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