Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 3 milyonu geçti

Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişilerin sayısı 3 milyonu geçti.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında virüs tespit edilen kişilerin sayısı 3 milyon 4 bin 116'ya ulaştı. Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 207 bin 118 kişi hayatını kaybederken iyileşenlerin sayısı 882 bin 772'ye çıktı.

EN ÇOK ÖLÜM ABD'DE YAŞANDI

Koronavirüs salgınında en çok ölümün yaşandığı ülke 55 bin 415 kişi ile ABD olurken bugüne kadar ülke genelinde 987 bin 322 kişide virüs tespit edildi.