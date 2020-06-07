Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 665'e yükselirken; virüs tespit edilen kişi sayısı ise 7 milyonu geçti.

Worldometers verilen göre, dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı toplamda 7 milyon 4 bin 814'e ulaştı. Dünya genelinde 402 bin 665 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybederken; toplamda 3 milyon 426 bin 149 kişinin ise hastalığı yenerek iyileştiği belirtildi. Verilere göre dünya genelinde 3 milyon 176 bin aktif vaka bulunuyor ve bunlardan 53 bin 662'sinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.