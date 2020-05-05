Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti

41 dakika önce

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 700 bini aştı.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 700 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 705 bin 896'ya ulaştı.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE ABD OLDU

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 226 bin 123 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 250 bin 61 ile İspanya, 213 bin 13 ile İtalya, 194 bin 990 ile İngiltere, 170 bin 551 ile Fransa, 166 bin 521 ile Almanya, 155 bin 370 ile Rusya, 129 bin 491 ile Türkiye, 110 bin 156 ile Brezilya ve 99 bin 970 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 881 vaka kayda geçti.

VAKA SAYILARI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (61 bin 959), Belçika (50 bin 509), Hindistan (49 bin 400), Peru (47 bin 372), Hollanda (41 bin 87), Ekvador (31 bin 881), Suudi Arabistan (30 bin 251), İsviçre (30 bin 9), Portekiz (25 bin 702), Meksika (24 bin 905), İsveç (23 bin 216), Pakistan (22 bin 49), Şili (22 bin 16), İrlanda (21 bin 983), Singapur (19 bin 410), Belarus (18 bin 350), Katar (17 bin 142), Japonya (16 bin 420), İsrail (16 bin 268), Avusturya (15 bin 650), Birleşik Arap Emirlikleri (15 bin 192), Polonya (14 bin 431), Romanya (13 bin 837), Ukrayna (12 bin 697), Endonezya (12 bin 71), Bangladeş (10 bin 929) ve Güney Kore (10 bin 801)."

SALGIN 200'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 256 bin 542 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 227 bin 745 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 221 bin 609 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 700 bini geçti
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:20 Kaynak: AA


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