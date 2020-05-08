Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı

35 dakika önce

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" adlı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini aştı, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bine yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini aştı, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bine yükseldi.

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN ÜLKE ABD OLDU

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 577'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 287 bin 552 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 256 bin 855 ile İspanya, 215 bin 858 ile İtalya, 206 bin 715 ile İngiltere, 177 bin 160 ile Rusya, 174 bin 791 ile Fransa, 169 bin 430 ile Almanya, 133 bin 721 ile Türkiye, 132 bin 367 ile Brezilya ve 103 bin 135 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 885 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 20 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Kanada (64 bin 835), Peru (58 bin 526), Hindistan (56 bin 351), Belçika (51 bin 420), Hollanda (41 bin 774), Suudi Arabistan (33 bin 731), Ekvador (30 bin 298), İsviçre (30 bin 126), Meksika (27 bin 634), Portekiz (26 bin 715), Pakistan (24 bin 644), İsveç (24 bin 623), Şili (24 bin 581), İrlanda (22 bin 385), Singapur (20 bin 939), ve Belarus (20 bin 168)."

SALGIN 200'DEN FAZLA ÜLKE VE BÖLGEYE YAYILDI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 270 bin 3 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 1 milyon 333 bin 935 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 299 bin 639 aktif enfekte kişi bulunuyor.

DÜNYA GENELİNDE KORONADAN ÖLENLERİN SAYISI 260 BİNİ AŞTI

Öte yandan, "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 3'e yükseldi.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE GÖRÜLDÜ

Koronavirüs yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 76 bin 693 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 30 bin 615 ile İngiltere, 29 bin 958 can kaybıyla İtalya, 26 bin 70 ile İspanya, 25 bin 987 ile Fransa, 9 bin 54 ile Brezilya, 8 bin 415 ile Belçika, 7 bin 392 ile Almanya, 6 bin 486 ile İran, 5 bin 288 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 12:44 


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