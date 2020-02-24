Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti; Çin'de 2 bin 594 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti; Çin'de 2 bin 594 kişi öldü - Son Dakika Dünya

Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti; Çin'de 2 bin 594 kişi öldü

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti. Çin'deki ölüm sayısı ise 2 bin 594'e ulaştı

Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti; Çin'de 2 bin 594 kişi öldü, System.String[]

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.


Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 594'e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin'de koronavirüs sebebiyle yılın en önemli siyasi toplantısı ertelendi
Son dakika: Koronavirüs, İran'ın ardından Irak'a da sıçradı Koronsavirüs: 'Çin'de milyonlarca şirket iflasın eşiğinde' Çin'de bir garip koronavirüs önlemi! Market çalışanları brandanın arkasından satış yapıyor

Son Dakika Haberleri
15:41 Stage Box için geri sayıma geçildi
15:41 Şarkıcı Tuğba Ekinci,Instagram hesabından Al Pacino'ya hayranlığını gösterdi
15:01 'Mandıra Filozofu' öğrencilerle deneyimlerini ve anılarını paylaştı
14:58 Nil Karaibrahimgil, muhteşem eğlenceli konseri Bostancı'yı çosturdu
14:55 Selin Ciğerci, derin yırtmaçlı elbisesiyle kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 15:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti; Çin'de 2 bin 594 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]