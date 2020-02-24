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Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti; Çin'de 2 bin 594 kişi öldü
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 79 bini geçti. Çin'deki ölüm sayısı ise 2 bin 594'e ulaştı
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi.
Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı, 2'si Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 594'e çıkarken, kesinleşen Kovid-19 vakası da 77 bin 150'ye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:12
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