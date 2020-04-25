Dünya genelinde koronaya bağlı ölümler 200 bini aştı - Son Dakika

Dünya genelinde korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini aşarak, 200 bin 430'a yükseldi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, dünya genelinde korona virüse bağlı ölümler 200 bini aştı. Salgın nedeni ile küresel ölçekte hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 430'a yükselirken, toplam vaka ise 2 milyon 867 bin 984'e, virüsü yenerek sağlığına kavuşanlar ise 819 bin 310'a ulaştı. Salgının merkez üssü konumunda bulunan ABD'de ise toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaşarak, 929 bin 841'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 52 bin 843'e yükseldi. ABD'de korona virüs salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise toplam vaka sayısı 277 bin 445'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 728'e ulaştı.



Avrupa'da ve dünyada en fazla korona virüse bağlı ölümlerin gerçekleştiği İtalya'da ise toplam vaka sayısı 195 bin 351'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 bin 384'e ulaştı. Koronaya bağlı ölümlerde İtalya'nın ardından ikinci ülke konumunda bulunan İspanya'da ise toplam vaka sayısı 223 bin 759'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 902'ye yükseldi. Fransa, dünyada korona virüs ölümlerin en fazla olduğu üçüncü ülke konumunda bulunurken, toplam vaka sayısı 159 bin 828'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 22 bin 245'e ulaştı. Avrupa'nın salgından en fazla etkilenen dördüncü ülkesi konumunda bulunan İngiltere'de toplam vaka sayısı 148 bin 377'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20 bin 319'a ulaştı. - WASHINGTON