Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı. - Son Dakika

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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı.
6 saat önce
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 250 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:12 Kaynak: AA
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