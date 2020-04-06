Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı. - Son Dakika

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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı.
6 saat önce
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşen kişi sayısı 275 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:48 Kaynak: AA
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