Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 38 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 38 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 38 milyon 1533 kişi iyileşti. Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 228 bin 637, ABD'de 6 milyon 891 bin 427 ve Brezilya'da 5 milyon 291 bin 511 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı, Rusya'da 1 milyon 439 bin 985'e, Arjantin'de 1 milyon 119 bin 366'ya ve Kolombiya'da 1 milyon 97 bin 576'ya ulaştı.

Türkiye'de 9 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 351 bin 102 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 54 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 320 binden fazla kişi hayatını kaybetti.