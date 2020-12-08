Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti

08.12.2020 09:51
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 47 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 47 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 47 milyon 25 bin 645 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 178 bin 946, ABD'de 8 milyon 983 bin 641, Brezilya'da 5 milyon 801 bin 67 ve Rusya'da 1 milyon 956 bin 588 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 300 bin 696'ya, Kolombiya'da 1 milyon 267 bin 595'e ulaştı.

Türkiye'de 8 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 436 bin 270 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde 19 milyon 364 bin 907 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 67 milyon 940 bin 855'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 550 bin 303 kişi hayatını kaybetti.

Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti - Son Dakika


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