Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 54 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 54 milyonu geçti

20.12.2020 23:29
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 54 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 54 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 54 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 54 milyon 1189 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 10 milyon 595 bin 929, Hindistan'da 9 milyon 605 bin 224, Brezilya'da 6 milyon 222 bin 764 ve Rusya'da 2 milyon 275 bin 657 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de 20 Aralık itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 800 bin 286 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 362 bin 617'ye, Kolombiya'da 1 milyon 362 bin 543'e ulaştı.

Dünya genelinde 21 milyon 328 bin 878 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 77 milyon 27 bin 654'e ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 697 bin 587 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 54 milyonu geçti - Son Dakika


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