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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti

23.08.2021 16:40
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 190 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 190 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 190 milyon 394 bin 86'sı iyileşti.

Hindistan'da 31 milyon 680 bin 626, ABD'de 30 milyon 472 bin 804 ve Brezilya'da 19 milyon 448 bin 816 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla, Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 708 bin 549 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 6 milyon 65 bin 321, Rusya'da 6 milyon 34 bin 867, İngiltere'de 5 milyon 56 bin 571, Arjantin'de 4 milyon 814 bin 20, Kolombiya'da 4 milyon 718 bin 500, İtalya'da 4 milyon 220 bin 924 ve İspanya'da 4 milyon 78 bin 846'ya ulaştı.

Dünya genelinde 17 milyon 921 bin 171 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 212 milyon 763 bin 176'ya ulaşırken, 4 milyon 447 bin 919 kişi hayatını kaybetti.

Tam Gemi Şok Denemeleri, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti - Son Dakika


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