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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti

26.12.2021 09:36
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19'a yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 250 milyonu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 250 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 250 milyon 66 bin 164'ü iyileşti.

ABD'de 41 milyon bin 184, Hindistan'da 34 milyon 230 bin 354 ve Brezilya'da 21 milyon 414 bin 318 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı İngiltere'de 9 milyon 961 bini, Rusya'da 9 milyon 222 bini, Fransa'da 7 milyon 794 bini, Almanya'da 6 milyon 113 bini, İran'da 6 milyon 24 bini ve İspanya'da 5 milyon 2 bini aştı.

??????? Türkiye'de, Kovid-19 tespit edilen 8 milyon 922 binden fazla kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde en az 24 milyon 366 bin kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 279 milyon 845 bin 65'e ulaşırken, 5 milyon 413 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

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Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti - Son Dakika
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