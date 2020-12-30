Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,8 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,8 milyonu geçti

30.12.2020 17:41

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,8 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1,8 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 43'e, vaka sayısı 82 milyon 473 bin 428'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 346 bin 603 ölümle ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 192 bin 716 ile Brezilya, 148 bin 503 ile Hindistan, 123 bin 845 ile Meksika, 73 bin 29 ile İtalya, 71 bin 567 ile İngiltere, 64 bin 78 ile Fransa, 56 bin 426 ile Rusya, 55 bin 95 ile İran, 50 bin 442 ile İspanya ve 43 bin 18 ile Arjantin izledi.

Virüs bulaşan 58 milyon 504 bin 66 kişi iyileşti.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,8 milyonu geçti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,8 milyonu geçti - Son Dakika


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