Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı. - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.

12 dakika önce

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı., System.String[]

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:06 Kaynak: AA

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