Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı. - Son Dakika

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Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.
12 dakika önce
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:06 Kaynak: AA
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