Dünya genelinde Kovid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'deki vaka sayısı 100... - Son Dakika

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Dünya genelinde Kovid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'deki vaka sayısı 100...
30 dakika önce
Dünya genelinde Kovid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'deki vaka sayısı 100 bini geçti.
Dünya genelinde Kovid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'deki vaka sayısı 100 bini geçti.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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