Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 94 milyon 315 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 17 bin 913 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 94 milyon 315 bin 331'e çıkarken, virüs saptanan 67 milyon 346 bin 640 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 102 bin 429 kişide Kovid-19 tespit edildi, 401 bin 856 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 543 bin 659), Brezilya (8 milyon 394 bin 253), Rusya (3 milyon 520 bin 531), İngiltere (3 milyon 316 bin 19) Fransa (2 milyon 872 bin 941), Türkiye (2 milyon 373 bin 115), İtalya (2 milyon 352 bin 423), İspanya (2 milyon 252 bin 164), Almanya (2 milyon 23 bin 802), Kolombiya (1 milyon 870 bin 179), Arjantin (1 milyon 783 bin 47), Meksika (1 milyon 609 bin 735), Polonya (1 milyon 422 bin 320), İran (1 milyon 318 bin 295), Güney Afrika (1 milyon 311 bin 686), Ukrayna (1 milyon 146 bin 963) ve Peru (1 milyon 56 bin 23)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (208 bin 291), Hindistan (152 bin 130), Meksika (139 bin 22), İngiltere (87 bin 295), İtalya (81 bin 325), Fransa (69 bin 949), Rusya (64 bin 495), İran (56 bin 621), İspanya (53 bin 314), Kolombiya (47 bin 868), Almanya (46 bin 537), Arjantin (45 bin 227), Peru (38 bin 654), Güney Afrika (36 bin 467), Polonya (32 bin 844), Endonezya (25 bin 484), Türkiye (23 bin 664), Ukrayna (20 bin 542), Belçika (20 bin 352), Kanada (17 bin 729), Şili (17 bin 369), Romanya (17 bin 98), Ekvador (14 bin 273), Çekya (14 bin 29), Irak (12 bin 932), Hollanda (12 bin 868), Macaristan (11 bin 177) ve Pakistan (10 bin 908)."