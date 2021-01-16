Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti

16.01.2021 09:47
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 94 milyon 315 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 94 milyon 315 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 2 milyon 17 bin 913 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 94 milyon 315 bin 331'e çıkarken, virüs saptanan 67 milyon 346 bin 640 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 24 milyon 102 bin 429 kişide Kovid-19 tespit edildi, 401 bin 856 kişi ise öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 543 bin 659), Brezilya (8 milyon 394 bin 253), Rusya (3 milyon 520 bin 531), İngiltere (3 milyon 316 bin 19) Fransa (2 milyon 872 bin 941), Türkiye (2 milyon 373 bin 115), İtalya (2 milyon 352 bin 423), İspanya (2 milyon 252 bin 164), Almanya (2 milyon 23 bin 802), Kolombiya (1 milyon 870 bin 179), Arjantin (1 milyon 783 bin 47), Meksika (1 milyon 609 bin 735), Polonya (1 milyon 422 bin 320), İran (1 milyon 318 bin 295), Güney Afrika (1 milyon 311 bin 686), Ukrayna (1 milyon 146 bin 963) ve Peru (1 milyon 56 bin 23)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (208 bin 291), Hindistan (152 bin 130), Meksika (139 bin 22), İngiltere (87 bin 295), İtalya (81 bin 325), Fransa (69 bin 949), Rusya (64 bin 495), İran (56 bin 621), İspanya (53 bin 314), Kolombiya (47 bin 868), Almanya (46 bin 537), Arjantin (45 bin 227), Peru (38 bin 654), Güney Afrika (36 bin 467), Polonya (32 bin 844), Endonezya (25 bin 484), Türkiye (23 bin 664), Ukrayna (20 bin 542), Belçika (20 bin 352), Kanada (17 bin 729), Şili (17 bin 369), Romanya (17 bin 98), Ekvador (14 bin 273), Çekya (14 bin 29), Irak (12 bin 932), Hollanda (12 bin 868), Macaristan (11 bin 177) ve Pakistan (10 bin 908)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'in 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Steven ve Çağrı birbirine giriyor Kanser sandılar, biyopsi bile yapıldı; akciğerinden 32 yıl sonra çam fıstığı çıktı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı İki otomobil çarpıştı, ortalık can pazarına döndü: 3 ölü, 4 yaralı 2 bin yıllık tarihi olan 'ölümsüzlük mantarı' Düzce'de üretildi Kırmızı Oda'da Boncuk ve Can aşkının hayal olduğunu öğrenen izleyiciler hayal kırıklığına uğradı Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek İstanbul'da kar yağışı öğleden sonra yeniden başlayıp pazartesiye kadar devam edecek         
10:11
Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış Meral Akşener, hacı olduğu için koronavirüs aşısı olduğu anlara ait fotoğrafını paylaşmamış         
09:44
Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek Mahkeme kararı bozdu, Kadir Şeker davası yeniden görülecek         
09:02
Günlük kiralık evde tecavüzden kaçan Gülay, 10. kattan ölüme atlamıştı! Katili müebbet yedi Günlük kiralık evde tecavüzden kaçan Gülay, 10. kattan ölüme atlamıştı! Katili müebbet yedi         
08:22
Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı Ünlü manken Ebru Şallı, yeni yaşını eşiyle Meksika'da kutladı         
07:55
Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi Irak'ta kuş gribi alarmı! 60 bin tavuk itlaf edildi         
03:20
Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı Türkiye'nin koronavirüs aşı programındaki başarısı dünya gündeminde: Bir günde yaptıkları aşıyı Fransa 3 haftada yaptı         
22:28
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı         
17:47
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz 8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz         
17:08
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2021 11:05:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei