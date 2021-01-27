Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçti

27.01.2021 19:51
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 101 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 101 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 101 milyon 43 bin 732'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 173 bin 774'e ulaştı.

ABD, 26 milyon 37 bin 621 vaka ve 436 bin 350 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında ABD'yi, 10 milyon 690 bin 279 ile Hindistan, 8 milyon 936 bin 590 ile Brezilya, 3 milyon 774 bin 672 ile Rusya, 3 milyon 715 bin 54 ile İngiltere, 3 milyon 79 bin 943 ile Fransa, 2 milyon 733 bin 729 ile İspanya, 2 milyon 501 bin 147 ile İtalya, 2 milyon 442 bin 350 ile Türkiye, 2 milyon 166 bin 763 ile Almanya, 2 milyon 41 bin 352 ile Kolombiya, 1 milyon 885 bin 210 ile Arjantin, 1 milyon 778 bin 905 ile Meksika, 1 milyon 489 bin 512 ile Polonya, 1 milyon 423 bin 578 ile Güney Afrika, 1 milyon 392 bin 314 ile İran, 1 milyon 200 bin 883 ile Ukrayna ve 1 milyon 107 bin 239 ile Peru izledi.

Can kaybı sayısında ABD'yi, 218 bin 918 ile Brezilya, 153 bin 751 ile Hindistan, 152 bin 16 ile Meksika, 101 bin 887 ile İngiltere, 86 bin 889 ile İtalya, 74 bin 106 ile Fransa, 71 bin 76 ile Rusya, 57 bin 651 ile İran, 56 bin 799 ile İspanya, 54 bin 635 ile Almanya, 52 bin 128 ile Kolombiya, 47 bin 253 ile Arjantin, 41 bin 797 ile Güney Afrika, 40 bin 107 ile Peru, 36 bin 54 ile Polonya, 28 bin 855 ile Endonezya, 25 bin 344 ile Türkiye, 22 bin 202 ile Ukrayna ve 20 bin 879 ile Belçika takip etti.

Dünya genelinde 73 milyon 25 bin 93 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 841 bin 865 hasta tedavi altında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 101 milyonu geçti - Son Dakika


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