Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti

05.05.2021 10:37
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 155 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 155 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 155 milyon 902'ye yükseldi.

ABD, 33 milyon 274 bin 659 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi, 20 milyon 665 bin 148 ile Hindistan, 14 milyon 860 bin 812 ile Brezilya, 5 milyon 680 bin 378 ile Fransa, 4 milyon 929 bin 118 Türkiye, 4 milyon 839 bin 514 ile Rusya, 4 milyon 423 bin 796 ile İngiltere, 4 milyon 59 bin 821 ile İtalya, 3 milyon 544 bin 945 ile İspanya, 3 milyon 448 bin 182 ile Almanya, 3 milyon 47 bin 417 ile Arjantin, 2 milyon 919 bin 805 ile Kolombiya, 2 milyon 808 bin 52 ile Polonya, 2 milyon 575 bin 737 ile İran, 2 milyon 352 bin 964 ile Meksika, 2 milyon 90 bin 986 ile Ukrayna, 1 milyon 818 bin 689 ile Peru, 1 milyon 686 bin 373 ile Endonezya, 1 milyon 636 bin 836 ile Çekya, 1 milyon 586 bin 148 ile Güney Afrika, 1 milyon 524 bin 527 ile Hollanda ve 1 milyon 249 bin 950 ile Kanada izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 241 bin 499 kişi yaşamını yitirdi, 132 milyon 486 bin 566 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 19 milyon 272 bin 837 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 155 milyonu geçti - Son Dakika


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