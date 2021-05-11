Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti

11.05.2021 18:47
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 160 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 160 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 160 milyon 21 bin 129'a yükseldi.

ABD, 33 milyon 519 bin 20 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi, 23 milyon 288 bin 260 ile Hindistan, 15 milyon 214 bin 30 ile Brezilya, 5 milyon 780 bin 379 ile Fransa, 5 milyon 44 bin 936 Türkiye, 4 milyon 896 bin 842 ile Rusya, 4 milyon 437 bin 217 ile İngiltere, 4 milyon 116 bin 287 ile İtalya, 3 milyon 581 bin 392 ile İspanya, 3 milyon 538 bin 927 ile Almanya, 3 milyon 165 bin 121 ile Arjantin, 3 milyon 15 bin 301 ile Kolombiya, 2 milyon 838 bin 180 ile Polonya, 2 milyon 691 bin 352 ile İran, 2 milyon 366 bin 496 ile Meksika, 2 milyon 124 bin 535 ile Ukrayna, 1 milyon 853 bin 370 ile Peru, 1 milyon 723 bin 596 ile Endonezya, 1 milyon 646 bin 981 ile Çekya, 1 milyon 597 bin 724 ile Güney Afrika, 1 milyon 571 bin 398 ile Hollanda ve 1 milyon 296 bin 262 ile Kanada izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 323 bin 714 kişi yaşamını yitirdi, 137 milyon 713 bin 834 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 18 milyon 983 bin 581 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık katı hazırlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım'a yeni görev! Başkanlık katı hazırlanıyor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki aşı çalışmalarının yüzde 95'i bana ait Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki aşı çalışmalarının yüzde 95'i bana ait Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Muharrem İnce, Ali Babacan'ın Abdullah Gül itirafı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi Muharrem İnce, Ali Babacan'ın Abdullah Gül itirafı üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklendi         
01:35
Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor         
01:01
BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak         
00:25
Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz         
23:25
Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü         
22:37
Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı         
20:40
Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikilinin yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı         
18:48
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!         
15:41
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz         
13:58
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 01:58:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 160 milyonu geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement