Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti

19.05.2021 17:36
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 165 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 165 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 165 milyon 96 bin 424'e yükseldi.

ABD, 33 milyon 775 bin 147 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi, 25 milyon 592 bin 273 ile Hindistan, 15 milyon 735 bin 485 ile Brezilya, 5 milyon 898 bin 347 ile Fransa, 5 milyon 139 bin 485 ile Türkiye, 4 milyon 965 bin 676 ile Rusya, 4 milyon 450 bin 392 ile İngiltere, 4 milyon 167 bin 25 ile İtalya, 3 milyon 619 bin 848 ile İspanya, 3 milyon 618 bin 314 ile Almanya, 3 milyon 371 bin 508 ile Arjantin, 3 milyon 144 bin 547 ile Kolombiya, 2 milyon 859 bin 261 ile Polonya, 2 milyon 792 bin 204 ile İran, 2 milyon 385 bin 512 ile Meksika, 2 milyon 165 bin 233 ile Ukrayna, 1 milyon 897 bin 900 ile Peru, 1 milyon 753 bin 101 ile Endonezya, 1 milyon 655 bin 414 ile Çekya, 1 milyon 617 bin 840 ile Güney Afrika, 1 milyon 610 bin 868 ile Hollanda ve 1 milyon 338 bin 141 ile Kanada izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 422 bin 417 kişi yaşamını yitirdi, 144 milyon 110 bin 938 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 17 milyon 563 bin 69 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti - Son Dakika


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