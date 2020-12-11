Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 71 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen toplam vaka sayısı 71 milyon 168 bin 90'a yükseldi.

ABD, 16 milyon 137 bin 40 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 826 bin 31 ile Hindistan, 6 milyon 794 bin 910 ile Brezilya, 2 milyon 597 bin 711 ile Rusya, 2 milyon 351 bin 372 ile Fransa, 1 milyon 809 bin 455 ile İngiltere, 1 milyon 805 bin 873 ile İtalya, 1 milyon 780 bin 673 ile Türkiye, 1 milyon 741 bin 439 ile İspanya, 1 milyon 482 bin 216 ile Arjantin, 1 milyon 399 bin 911 ile Kolombiya ve 1 milyon 290 bin 135 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 597 bin 48 kişi yaşamını yitirdi, 49 milyon 412 bin 357 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.