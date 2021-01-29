Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 74 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 74 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 74 milyon 23'ü iyileşti.

ABD'de 16 milyon 71 bin 748, Hindistan'da 10 milyon 394 bin 352, Brezilya'da 7 milyon 923 bin 794 ve Rusya'da 3 milyon 255 bin 462 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 340 bin 216 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 1 milyon 953 bin 509, Almanya'da 1 milyon 898 bin 900, Kolombiya'da 1 milyon 894 bin 384, Arjantin'de 1 milyon 693 bin 146, İngiltere'de 1 milyon 673 bin 936, Meksika'da 1 milyon 376 bin 73, Güney Afrika'da 1 milyon 272 bin 197 ve Polonya'da 1 milyon 257 bin 352'ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 943 bin 704 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 102 milyon 150 bin 549'a ulaşırken, virüs nedeniyle 2 milyon 203 bin 362 kişi hayatını kaybetti.