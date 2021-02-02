Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 76 milyonu geçti - Son Dakika

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 76 milyonu geçti

02.02.2021 23:01
Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 76 milyonu geçti, System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 76 milyonu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 76 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 76 milyon 15 bin 628'i iyileşti.

ABD'de 16 milyon 677 bin 897, Hindistan'da 10 milyon 461 bin 240, Brezilya'da 8 milyon 77 bin 967 ve Rusya'da 3 milyon 340 bin 545 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 379 bin 70 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 43 bin 499, Kolombiya'da 1 milyon 954 bin 674, Almanya'da 1 milyon 954 bin, İngiltere'de 1 milyon 787 bin 706, Arjantin'de 1 milyon 729 bin 999, Meksika'da 1 milyon 425 bin 748, Güney Afrika'da 1 milyon 306 bin 22 ve Polonya'da 1 milyon 281 bin 396'ya ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 916 bin 584 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 104 milyon 193 bin 668'e ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 255 bin 974 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, India, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde Kovid-19 vakalarında iyileşenlerin sayısı 76 milyonu geçti - Son Dakika


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