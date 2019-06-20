Son Dakika Haberleri: Dünya genelinde mülteci sayısı 70 milyonu aştı, yarıdan fazlası çocuklar
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Dünya genelinde mülteci sayısı 70 milyonu aştı, yarıdan fazlası çocuklar

46 dakika önce

BM Mülteci Ajansı, "Dünyada geçen yıl zorla yerlerinden edilenlerin sayısının rekor seviyede artarak 70,8 milyona ulaştığını ve bunların ağır yükünü Batılı zengin ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerin çektiğini" bildirdi. Bu arada mültecilerin yarıdan fazlasını çocuklar oluşturuyor

Dünya genelinde mülteci sayısı 70 milyonu aştı, yarıdan fazlası çocuklar, System.String[]
Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın verilerine göre, dünya genelinde savaş, çatışma, şiddet ve yoksulluk nedeniyle evlerini terk ederek başka yerlere göçen insan sayısı gün geçtikçe artıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:53 
Birleşmiş Milletler, Dünya
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