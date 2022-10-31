Instagram'daki "hesap askıya alındı" hatası sonrası kullanıcılar isyan etti - Son Dakika
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Instagram'daki "hesap askıya alındı" hatası sonrası kullanıcılar isyan etti

31.10.2022 17:57

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim sıkıntısı yaşanırken, pek çok kullanıcı da hesaplarının askıya alındığı ifade etti. Konuyla ilgili Instagram'dan yapılan açıklamada, "Sorunu araştırıyoruz ve rahatsızlık verdiğimiz için üzgünüz" denildi.

Meta'nın popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da sabah saatlerinden itibaren başlayan uygulamanın hata verdiği şikayetleri devam ederken, şimdi de kullanıcılar tarafından uygulamanın çöktüğü dile getiriliyor.

BAZI KULLANICILARIN HESAPLARI ASKIYA ALINDI

Öte yandan Instagram'da kullanıcılar bir anda "hesap askıya alındı" hatasıyla karşılaşmaya başladı. Twitter ve diğer sosyal mecralarda tepkilerini paylaşan kullanıcılar herhangi bir problem olmamasına rağmen hesaplarının askıya alınmasından şikayetçi olduklarını paylaştı.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Instagram'dan yapılan resmi açıklamada, "Bazılarınızın Instagram hesabınıza erişmekte zorluk yaşadığınızın farkındayız. Sorunu araştırıyoruz ve rahatsızlık verdiğimiz için üzgünüz" denildi.

Instagram çöktü! Birçok kullanıcının hesabı askıya alınıyor
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Instagram, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Instagram'daki 'hesap askıya alındı' hatası sonrası kullanıcılar isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Instagram'daki "hesap askıya alındı" hatası sonrası kullanıcılar isyan etti - Son Dakika
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