Dünya genelinde şimdiye dek görülen en yüksek günlük vaka sayısı Hindistan'da kayıtlara geçti - Son Dakika

Dünya genelinde şimdiye dek görülen en yüksek günlük vaka sayısı Hindistan'da kayıtlara geçti

22.04.2021 09:35
Dünya genelinde şimdiye dek görülen en yüksek günlük vaka sayısı Hindistan'da kayıtlara geçti, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla vaka, Kovid-19 salgınında dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla vaka, Kovid-19 salgınında dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 104 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 184 bin 657'ye yükseldi.

Son 24 saatte 314 bin 835 yeni vakayla Hindistan, ABD'de 8 Ocak'ta görülen dünya genelindeki en fazla günlük vaka sayısını geriden bırakırken, ülkede toplam vaka sayısı 15 milyon 924 bin 806 oldu.

67 bin 468 vaka ile Maharaştra, 33 bin 106 ile Uttar Pradeş ve 24 bin 638 ile Delhi en fazla günlük vaka artışının kaydedildiği bölge ve eyaletler oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısının 13 milyon 454 bin 880'e ulaştığı ülkede, 2 milyon 291 bin 413 kişinin tedavisi sürüyor.

Uzmanlar, ülke çapındaki artan vakaların ardından hastanelerdeki doluluk oranlarının en yüksek seviyeleri gördüğüne işaret ederek sağlık sisteminin "çökme noktasında" olduğu uyarısını yaptı.

Sağlık yetkilileri, başkent Yeni Delhi'deki hastanelerde oksijen tüpü, yatak ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliğinin baş gösterdiğini belirterek, merkezi hükümete, eyalete acil yardım ve eksiklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

Günlük olarak dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke

İlk Kovid-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti. Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

İlk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Hindistan 2 Nisan'dan bu yana günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülke konumunda bulunuyor.

Uygulanan aşı sayısı 132 milyonu geçti

Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan ülkede hastalığa karşı yaygın aşılama kampanyası yürütülüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 132 milyon 330 bin 644 doza ulaştığını duyurdu.

Kovid-19 aşılama verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Çin'in ardından "dünyada en fazla aşı yapılan 3. ülke" oldu.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Salgının dünya genelindeki yeni dalgasını ilk karşılayan ülkelerden biri olan Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya'da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan'da 30 Aralık 2020'den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7'sinde tespit edilmişti.

Pencap eyaleti yetkilileri, 24 Mart'ta yaptıkları açıklamada, eyalette 1 Ocak-10 Mart'ta toplanan ve gen dizilimi çıkarılan 404 numunenin yüzde 81'inde Kovid-19'un ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türüne rastlandığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin vaka artışında etkili olduğu itirafında bulunmuştu.

Vardhan, vakaların en çok arttığı 11 eyalette dini festivallerin kutlandığına, seçim mitinglerinin düzenlendiğine, insanların toplu ekinliklerde mesafe kurallarını ihmal ettiğine dikkati çekmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Maharaştra, India, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde şimdiye dek görülen en yüksek günlük vaka sayısı Hindistan'da kayıtlara geçti - Son Dakika


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