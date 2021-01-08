Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 23 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 23 milyonu aştı

08.01.2021 13:39
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 23 milyonu aştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 23 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 23 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 23 milyon 1447'ye ulaştı.

Tedavi görenlerin 22 milyon 893 bin 46'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken, 108 bin 401 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

"Tedavi gören hasta sayısı" en son 2 Ocak'ta 23 milyon eşiğini aşmıştı. Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 8 milyon 619 bin 495 kişiyle "aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke" oldu.

ABD'yi 2 milyon 461 bin 724 ile Fransa, 1 milyon 446 bin 90 ile İngiltere, 664 bin 224 ile Brezilya, 592 bin 975 ile Belçika, 571 bin 55 ile İtalya, 563 bin 754 ile Rusya, 356 bin 48 ile Almanya, 318 bin 892 ile Sırbistan ve 307 bin 236 ile Ukrayna izledi.

Türkiye'de 7 Ocak itibarıyla 101 bin 587 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor, bunlardan 3 bin 201'ini ise ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 88,5 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 900 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hasta sayısı 23 milyonu aştı - Son Dakika


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