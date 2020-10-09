Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 8 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 8 milyonu aştı

09.10.2020 10:35
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 8 milyonu aştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 8 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 8 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 8 milyon 22 bin 331'e ulaştı.

Tedavi görenlerin 7 milyon 954 bin 352'sinde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 67 bin 979 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 2 milyon 590 bin 832 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke olurken, burayı 893 bin 561 ile Hindistan, 538 bin 811 ile Fransa, 465 bin 941 ile Brezilya, 235 bin 727 ile Rusya, 148 bin 815 ile Arjantin, 137 bin 789 ile Meksika, 135 bin 109 ile Ukrayna, 113 bin 489 ile Belçika, 81 bin 190 ile Kolombiya, 80 bin 816 ile Bangladeş, 77 bin 300 ile Peru, 65 bin 952 ile İtalya, 64 bin 924 ile Endonezya, 61 bin 68 ile Irak, 61 bin 48 ile İran, 59 bin 349 ile İsrail, 51 bin 482 ile Filipinler ve 50 bin 72 ile Güney Afrika izledi.

Türkiye'de 9 Ekim itibarıyla 31 bin 734 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 1403'ü solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 18 Nisan'da 1,5 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 14 Mayıs'ta 2,5 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 17 Haziran'da 3,5 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta ise 6 milyonu, 5 Eylülde ise 7 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 36 milyonu aşarken, virüs nedeniyle bir milyon 66 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haziran, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 8 milyonu aştı - Son Dakika

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