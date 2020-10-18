Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı

18.10.2020 18:43
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 9 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 9 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 9 milyon 14 bin 236'ya ulaştı.

Tedavi görenlerin 8 milyon 942 bin 173'ünde hastalık belirtileri hafif seyrederken, 72 bin 63 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 2 milyon 689 bin 204 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu. ABD'yi 781 bin 48 ile Hindistan, 729 bin 109 ile Fransa, 435 bin 357 ile Brezilya, 304 bin 571 ile Rusya, 181 bin 649 ile Belçika, 167 bin 888 ile Ukrayna, 161 bin 838 ile Arjantin, 145 bin 369 ile Meksika ve 126 bin 237 ile İtalya izledi.

Türkiye'de 17 Ekim itibarıyla 43 bin 179 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 1428'ini ağır hastalar oluşturuyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de ise 8 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 40 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 116 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nisan, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'ı korku sardı: Türkiye S-400'lerle F-16'larımızı vuracak Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Karı-kocaya baltayla saldıran komşularının görüntüleri kameraya böyle yansıdı Tümer Metin'den yıllar sonra gelen itiraf: G.Saray'a gol atıp gerçek F.Bahçeli olmak istemedim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'nde bayrağımızı dalgalandırdık Kalp krizi geçirerek öldüğü sanılan işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi
Göztepe - Fenerbahçe maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu Göztepe - Fenerbahçe maçında sahaya çıkacak 11'ler belli oldu         
18:44
KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi KKTC'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlar geldi         
18:37
Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu Ankara Valiliği, kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu         
17:38
Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı Gaziantep'in yeni transferi Kevin Mirallas, 2 dakikada 2 sarı kart görüp oyundan atıldı         
17:19
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak Trabzonspor'un Eddie Newton'ı gönderip, Fenerbahçe maçına Abdullah Avcı'yla çıkacak         
15:26
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı         
12:06
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın         
10:35
Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti Bir çocuğun yurt parası gidiyordu! Duyarlı vatandaş ATM'de bulduğu 10 bin lirayı sahibine teslim etti         
10:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu         
09:14
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 18:56:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 9 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei