Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı - Son Dakika

Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı

20.11.2020 17:25
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 16 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 16 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 16 milyon 176 bin 117'ye ulaştı.

Tedavi görenlerin 16 milyon 74 bin 209'unda hastalık belirtileri hafif seyrederken, 101 bin 908 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 4 milyon 573 bin 920 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre, ABD'yi 1 milyon 891 bin 592 ile Fransa, 761 bin 671 ile İtalya, 500 bin 276 ile Belçika, 453 bin 201 ile Rusya, 445 bin 122 ile Hindistan, 424 bin 748 ile Polonya, 407 bin 450 ile Brezilya, 313 bin 163 ile Ukrayna, 288 bin 894 ile Almanya, 195 bin 456 ile İran, 153 bin 78 ile Meksika, ve 145 bin 388 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de 20 Kasım itibarıyla 53 bin 654 aktif Kovid-19 vakası bulunurken, bunlardan 3 bin 850'sini ağır hastalar oluşturuyor.

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 milyonu, 9 Ekim'de 8 milyonu, 18 Ekim'de 9 milyonu, 24 Ekim'de 10 milyonu ve 14 Kasım'da ise 15 milyonu aşmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 57 milyonu aşarken, virüs nedeniyle 1 milyon 368 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Nisan, Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güvenlik kaynakları: Terhislerin ertelenmesi söz konusu değildir Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Avustralya askerleri Afganistan'da 39 sivili öldürmekten fazlasını yapmış
Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar         
17:29
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir         
15:57
Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi         
15:53
Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti         
15:46
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi Başkent Ankara'da mevsimin ilk karı yere düştü, vatandaşlar şaşkınlık geçirdi         
10:00
1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 17:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei