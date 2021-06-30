Üye Girişi
Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı - Son Dakika

Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı

30.06.2021 13:42

- Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı.

- Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı

MANCHESTER - Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı. En fazla aşı uygulayan Afrika ülkesinin toplamda 18 milyon 61 bin 106 doz aşı yapan Fas olurken, nüfusun yüzde 1.1'inin ilk doz aşıyı aldığı Kenya'da ikinci doz aşılama ise henüz başlamadı.

Dünya genelinde 182.5 milyondan fazla vaka ve 3.9 milyondan fazla ölüme neden olan korona virüsü (Covid-19) durdurmak için tarihin en büyük aşılama kampanyası devam ediyor. Devletlerin resmi web sitelerinden ve resmi beyanlarından toplanarak analiz edilen verilere göre, 180 ülkede 3.01 milyar doz aşı uygulandı. Son verilere göre, günlük aşı uygulanma oranının dünya genelinde ortalama 43.2 milyon doz oldu.

Küresel nüfusunun yüzde 19.6'sının tamamen aşılandığı ancak dağıtımın dengesiz olduğu belirtildi. En gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden 30 kat daha hızlı aşılandığını aktarılırken, aşılamanın hızlı olduğu 32 ülkede nüfusun en az yüzde 40'ının aşılandığı belirtildi.

Bazı Afrika ülkelerinde aşılama henüz başlamadı

Afrika Birliği'nin Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden alınan verilerine göre, Afrika'daki 44 ülkede aşılamanın, eşit aşı dağılımını sağlamak için kurulan COVAX tarafından yapıldığı belirtildi. Afrika nüfusunun yüzde 2.66'sına aşının ilk dozu, yüzde 1.04'üne ise iki doz aşının uygulandığı aktarıldı. Afrika Birliği'nin verilerine göre, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye şu ana kadar hiç aşı sağlanamadığı belirtildi. En fazla aşı uygulayan Afrika ülkesinin toplamda 18 milyon 61 bin 106 doz aşı yapan Fas olduğu belirtildi.

Afrika'da şu ana kadar 49.6 milyon doz aşı uygulandı

Afrika'da şu ana kadar 49.6 milyon doz aşı uygulanırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da neredeyse tüm ülkelerin Covid-19 aşılarına sahip olduğunu belirterek, kullanılan aşılar arasında AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm ve Sinovac'ın olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da 2021 yılı sonuna kadar 600 milyon doza kadar aşı sağlayarak, nüfusun en yüzde 20'sini aşılamayı hedeflediğini ifade etti.

Nijerya'da henüz iki doz aşı alan yok

Nijerya'da Covid-19 aşılamasında toplamda 3 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Şu anda AstraZeneca aşının kullanıldığı ülkede, nüfusun yüzde 1.1'i ilk doz aşıyı alırken ikinci doz aşılama ise henüz başlamadı.

Çad en az aşılanan Afrika ülkesi

Covid-19 aşılamasında 9 bin 799 doz aşının uygulandığı Çad, Afrika'da en az aşılamanın yapıldığı ülke oldu. Ülkede henüz kimsenin iki doz aşı olmadığı belirtilirken, 200 bin doz aşının ülkeye ulaştığı belirtildi. Çad'da şu anda Sinopharm aşısı kullanılıyor.

Fas'ta nüfusun yüzde 28.1'i aşılandı

Afrika'daki en fazla aşılamayı yapan ülke olan Fas'ta Ocak ayından bu yana 18 milyon 61 bin 106 dozun uygulanması ile nüfusun yüzde 28.1'inin aşılandığı, yüzde 22.7'sine ise iki doz aşı uygulandı.

Covid-19 salgınında 530 bin 585 vaka ve 9 bin 292 can kaybının kaydedildiği Fas'ta AstraZeneca ve Sinopharm aşıları kullanılıyor.

Mısır'da nüfusun yüzde 3.5'i aşılandı

Covid-19 salgını nedeniyle 281 bin 31 vaka ve 16 bin 148 can kabının kaydedildiği Mısır'da, Ocak ayından bu yana 4 milyondan fazla doz aşının uygulandığı belirtildi. Ülkede AstraZeneca, Sinopharm ve Sinovac aşılarının uygulanmasıyla nüfusun yüzde 3.5'inin ilk doz, yüzde 0.8'inin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

Güney Afrika'da nüfusun yüzde 3.9'u aşılandı

1 milyon 954 bin 466 vaka, 60 bin 264 ölümün kayıtlara geçtiği Güney Afrika'da nüfusun yüzde 3.9'una ilk doz, yüzde 0.8'ine ise iki doz aşı uygulandı. Güney Afrika'da Pfizer/BioNTech ve Johnson&Johnson aşılarının uygulanmasıyla toplamda 2 milyon 900 bin 666 doz aşı yapıldı.

Gelişmiş ülkelerde aşılama daha hızlı

Covid-19 ile mücadelede küresel aşılama kampanyalarının başlamasıyla, ülkelerin aşılara eşit erişim sağlanmadığı açıklanan rapora göre, en çok aşı dozu sağlayan ülkeler sırasıyla, Çin, Avrupa Birliği (AB), Hindistan, ABD, Brezilya, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İtalya ve Türkiye oldu.

ABD'de nüfusun yüzde 54.2'si aşılandı

Covid-19 salgınında dünyada en yüksek vaka ve can kaybının tespit edildiği ABD'de, salgının başlamasından bu yana Covid-19 nedeniyle toplamda 34 milyondan fazla vaka ve 619 binden fazla ölüm kaydedildi. ABD'de aşılama kampanyasının başlamasıyla şu ana kadar toplamda 325 milyon 152 bin 847 doz aşı uygulandığı belirtildi. ABD'de nüfusun yaklaşık yüzde 54.2'sinin aşının ilk dozunu, yüzde 46.4'ünün ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İngiltere'de nüfusun yaklaşık yarısı tamamen aşılandı

Covid-19 nedeniyle Avrupa'daki en yüksek ölüm oranına sahip olan İngiltere'de şu ana kadar 4 milyondan fazla vaka ve 128 binden fazla ölüm kaydedildi. İngiltere'de toplamda 77 milyon 303 bin 533 doz aşı uygulanmasıyla nüfusun yüzde 66.7'si aşılandı. Nüfusun yüzde 49'una iki doz aşı uygulanmasıyla ülkenin yaklaşık yarısı tamamen aşılanmış oldu.

Almanya ve Fransa'da nüfusun yarısından fazlası aşılandı

Almanya'da nüfusunun yüzde 54'üne ilk doz aşının uygulanması ile nüfusun yarısından fazlası aşılanmış oldu. Nüfusun yüzde 35.9'una ise aşının her iki dozu uygulandı. Almanya'da salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 735 bin 382'ye ulaştı. Ülkede, Covid-19 nedeniyle toplamda 91 bin 400 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da ise nüfusunun yüzde 52'sine ilk doz aşının uygulanması ile nüfusun yarısından fazlası aşılanmış oldu. Nüfusun yüzde 34.3'üne ise aşının her iki dozu uygulandı. Pandeminin başlamasından bu yana Avrupa'daki en yüksek vaka sayısına sahip olan Fransa'da toplam vaka sayısı 5 milyon 772 bin 844'e ulaştı. Ülkede Covid-19 nedeniyle toplamda 111 bin 57 kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da nüfusun yüzde 30.2'si tamamen aşılandı

İtalya'da toplamda 50 milyon 661 bin 205 dozun uygulanmasıyla nüfusun 55.8'inin ilk doz, yüzde 30.2'sinin ise iki doz aşı olduğu belirtildi. Son verilere göre, toplam vaka sayısının 4 milyon 259 bin 133'e yükseldiği İtalya'da Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı 127 bin 542'ye yükseldi.

En yüksek doz aşıyı Çin uyguladı

Dünya genelinde 3 milyar doz uygulanan Covid-19 aşısının 1 milyar 206 milyon 714 bin dozu Çin'de yapıldı. Dünyanın en yüksek nüfusuna sahip olan Çin aynı zamanda en fazla doz aşıyı uygulayan ülke oldu. İlk Covid-19 vakasının Çin'de tespit edilmesinin ardından ülkede şu ana kadar toplam vaka sayısı 91 bin 780, toplam can kaybı ise 4 bin 636 olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'da 300 milyondan fazla doz ile nüfusun yüzde 19.8'i aşılandı

Hindistan'da Covid-19 aşılamasında toplam 332 milyon 581 bin 423 doz aşının uygulanması ile nüfusun yüzde 19.8'i aşılandı. Dünya genelinde Çin ve AB'den sonra en yüksek doz aşıyı uygulayan Hindistan'da nüfusun yüzde 4.2'sine ise aşının her iki dozu yapıldı.

İlk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Covid-19'un Delta mutasyonu nedeniyle vaka ve can kayıplarına artış görülen Hindistan'da salgının başlamasından bu yana toplamda 30 milyon 362 bin 848 vaka tespit edildi. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 398 bin 484'e yükseldi.

Dünyada 7 farklı aşı kullanılıyor

Korona virüs salgını ile mücadelede 180 ülkede sınırlı miktarlarda toplam 7 aşı kamu kullanımına açık. Virüse karşı koruma sağlamada etkili olduğu kanıtlanan aşılardan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarının yüzde 95, AstraZeneca'nın yüzde 70, Johnson&Johnson'ın yüzde 66, Sinovac'ın yüzde 50, Gamaleya'ın yüzde 92, Sinopharm'ın ise yüzde 79 oranında etkili olduğu biliniyor.

Öte yandan, bilim adamları küresel nüfusun aşılamasında hız kazanmak adına farklı aşıların karıştırılarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, Covid-19 aşısının birinci ve ikinci dozlarında birbirinden farklı aşıların kullanılmasının virüse karşı daha etkili koruma sağladığı sonucuna ulaşıldı. Uzmanlar, sonucun aşılamada esneklik sağlanmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına yol açma riski nedeniyle bazı ülkelerde aşılar karıştırılarak kullanılmaya başlandı. İspanya ve Almanya, kan pıhtılaşması riski nedeniyle AstraZeneca aşısının ilk dozunu alan gençlere ikinci doz aşıyı Pfizer veya Moderna aşılarından uyguluyor.

Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı
Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı
Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı
Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı
Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı

Koronavirüs, Tanzanya, Burundi, Sahra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş 14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı 14:02 Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi 13:51 Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor 13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız 11:54 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek 11:05 Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Son Dakika Haberleri
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:13 Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:50 Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç korkunç şekilde yaşamını yitirdi
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
13:19 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti         
14:23
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor         
14:05
Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz         
13:20
Sergen Yalçın'ın Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak         
13:19
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 14:38:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya genelinde toplam 3 milyar doz aşı uygulanırken, Tanzanya, Batı Sahra, Eritre ve Burundi'ye aşı henüz sağlanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement